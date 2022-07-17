Yunanistan'dan yine aynı zalimlik
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Yunanistan'ın göçmenleri Türk karasularına ittiği görüntüleri paylaştı.
Yeni Akit Ankara
Yunanistan yine düzensiz göçmenleri Türk karasularına itti. Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı davranışları Türk İHA'ları görüntüledi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Ege Denizi’nde, Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği, aynı zamanda kara suyu ihlali yapıldığı Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir. Ülkemiz sahillerine 1.5 km mesafede gerçekleşen geri itme ve kara suyu ihlali durumu ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.