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Gündem Yunanistan'dan yeni provokasyon! Gereken karşılık verildi
Gündem

Yunanistan'dan yeni provokasyon! Gereken karşılık verildi

Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Türkiye'ye karşı yürüttüğü provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Milli Savunma Bakanlığı, NATO görevini engellemeye çalışan Yunan uçaklarına gereken karşılığın verildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 16:22:00 - 2022-12-17 16:37:35

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde gerçekleştirilen NATO'nun NEXUS ACE eğitim görevinin, Yunanistan'a ait uçakların engellemelerine rağmen Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda uçakların pist ve havadaki görüntülerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti.

Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır."

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