Yunanistan'dan Türkiye'ye tehdit!

MİLLİ Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, Yunanistan'ın Ege adalarında askeri tatbikat ve ağır silah atışları yaptığını iddia etti. Çeşme'nin tam karşısındaki Sakız Adası'nda yapılan ağır silah atışlarının Türkiye'den de duyulduğunu öne süren Yalım, Ege Denizi'ndeki seyir güvenliği ve hava trafiğinin tehlikeye atıldığını belirtti.

TOP VE UÇAKSAVAR ATIŞI... Sözcü'nün haberine göre Yalım, “Yunanistan, Gayri Askeri Statü'deki Sakız Adası'nda, 30-31 Ekim 2018'de, top, ağır piyade silahları ve uçaksavar makineli tüfek atışları yaptı. İzmir Çeşme'nin tam karşısındaki Sakız Adası'nda yapılan ağır silah atışları Ege Denizi'ndeki seyir güvenliğini ve hava trafiğini tehlikeye attı" iddiasında bulundu.

Sakız Adası'nda 155 mm'lik obüs ve çekili toplarla atışı yapıldığı belirtildi.

ASKER KONUŞLANDIRAMAZ... Sakız Adası'nın 13-14 Şubat 1914 tarihli 6 Büyük Devlet Kararı ve 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması'nın 12. Maddesi'ne göre gayri askeri statüde olduğunu hatırlatan Ümit Yalım, "Sakız Adası'nın mülkiyeti ile deniz yetki alanları Türkiye'ye bırakıldı. Yunanistan adaya herhangi bir askeri birlik konuşlandıramaz, askeri tatbikat ve ağır silah atışı yapamaz. Yunanistan burnumuzun dibinde gümbür gümbür topçu atışı yaparken ve Türkiye'yi tehdit ederken iktidar, TSK ve yetkililer olanı biteni turist gibi izledi" dedi.

Yunan askerleri, uçaksavar makineli tüfek kullanıyor.