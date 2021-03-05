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Dünya Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı silahlanma yarışı tam gaz! 300 adet alacaklar
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı silahlanma yarışı tam gaz! 300 adet alacaklar

Yunanistan üç yıl içinde 300 adet güdümlü MİLAN tanksavar füzesi satın alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 17:51:00 - 2021-03-05 17:52:19
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı silahlanma yarışı tam gaz! 300 adet alacaklar

Yunanistan’da silahlanma tam gaz devam ediyor. Miçotakis hükümeti, Savunma Bakanlığı’nın talepleri üzerine Silahlı kuvvetlerin yeni yapılandırılması kapsamında güçlendirilmesi amaçlanan Kara, Hava ve Deniz kuvvetleri ek silahlarla destekleniyor.

Yunan Savunma Bakanlığı, 300 güdümlü MİLAN füzesinin alımı müzakere sürecinden geçerek, en avantajlı ihale kriteri ile temini için sözleşme imzalanması ve yürütülmesinde ihale açtı.

Buna göre Yunanistan, 2021-2023 yılları için 9.000.000,00 euro değerinde bir sözleşme ile üç yıl içinde 300 adet güdümlü MİLAN tanksavar füzesi satın alacak.

Sözleşmenin finansmanı, 2021-2023 yılları için geçerli olacak. Buna göre;

2021 yılında 100 adet MİLAN için 3.000.000,00 euro ödenecek. Aynı şekilde 2022 yılında 100 adet ve 3.000.000,00 euro ve son olarak 2023 yılında 100 adet ve son taksit 3.000.000,00 euro ödeme yapılacak. Sözkonusu silahların alımı için kredi kullanılacak.

MILAN güdümlü füzeler, Yunan Ordusunun Kara Kuvvetlerinde ana tanksavar füzelerinden biri konumunda. Yunan cephaneliğinde bulunan versiyonlarında, silahın menzili yaklaşık 2.000 metre.

Kaynak: Birlik Gazetesi

 

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