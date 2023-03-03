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Yerel Yunanistan’dan Türkiye’ye itilen onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı! Göçmen kaçakçısının kaçmasına izin verilmedi
Yerel

Yunanistan’dan Türkiye’ye itilen onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı! Göçmen kaçakçısının kaçmasına izin verilmedi

Dünya basınında göçmen kaçakçılığı nerdeyse her gün gündemde. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 18:19:00 -
Yunanistan’dan Türkiye’ye itilen onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı! Göçmen kaçakçısının kaçmasına izin verilmedi

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki ayrı lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen bir şüpheli de ekiplerce yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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