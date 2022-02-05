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Dünya Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Yapacak bir şey kalmadı
Dünya

Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Yapacak bir şey kalmadı

Yunan Parlamentosu'nda konuşan Milletvekili Thanasis Pafilis, 'Türkler, denizaltılarımızdan daha modernini alacak' itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 10:02:00 -
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Yapacak bir şey kalmadı

Yunan Parlamentosu'nda konuşan KKE Milletvekili Thanasis Pafilis, 'Türkler, denizaltılarımızdan daha modernini alacak' ifadelerini kullanarak itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

 

Yunanistan'ın kötüye giden ekonomisine rağmen agresif silahlanma arayışı ülke içinde de büyük tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Yunan Parlamentosu'nda konuşan KKE Milletvekili Thanasis Pafilis, "Hangi teçhizat üstünlüğünü sağlayacağız? Rafale uçakları bizi nasıl üstün kılacak? Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok, kalmadı." dedi.

Pafilis, "Türkler, denizaltılarımızdan daha modern ve daha iyi olan Tip 214'ü alacak. Hangi donanım mükemmelliğini sağlayacağız?" ifadelerini kullandı.

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