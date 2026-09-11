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Gündem Trabzonlulara hakaret edip, yurt dışına kaçmış! Fitneci soytarı için gözaltı kararı
Gündem

Trabzonlulara hakaret edip, yurt dışına kaçmış! Fitneci soytarı için gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
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Trabzonlulara hakaret edip, yurt dışına kaçmış! Fitneci soytarı için gözaltı kararı

Sosyal medya platformlarında "Dilkuscusu" ismiyle bilinen sözde fenomen Ertuğrul Kaya'nın Trabzonluları hedef alan hakaret dolu ve provokatif ifadeleri infiale yol açtı. Kaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, paylaşımların kaldırılması ve hesaba erişimin engellenmesi talep edilirken; şüphelinin gözaltına alınması talimatı yazıldı. Fitneci provokatörün, 25 Ağustos tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Sosyal medya platformlarında "Dilkuscusu" ismiyle bilinen içerik üreticisi Ertuğrul Kaya'nın Trabzonluları hedef alan hakaret dolu ve provokatif ifadeleri kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Kaya'nın yayımladığı videoda bölge halkına yönelik ağır hakaretler ve ayrımcı söylemler kullanması üzerine yargı organları harekete geçti.

KORKUDAN KAÇMIŞ! HAKARET EDİP 25 AĞUSTOS’TA YURT DIŞINA TÜYMÜŞ!

Tepki çeken paylaşımların ardından savcılık, Ertuğrul Kaya hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ancak yapılan adli incelemeler ve emniyet sorgulamaları sonucunda şüphelinin 25 Ağustos tarihi itibarıyla yurt dışına çıktığı tespit edildi.

 

HESABINA VE İÇERİKLERİNE ERİŞİM ENGELİ

Trabzonlulara yönelik halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadelerin yer aldığı paylaşımlar ile şahsın "Dilkuscusu" kullanıcı adlı sosyal medya hesabına erişim engeli kararı getirildi. İçeriklerin yayından kaldırılmasına yönelik hukuki süreç devam ederken, firari şüpheli hakkındaki adli tahkikat sürdürülüyor.

NE DEMİŞTİ?

Kaya, tepki çeken paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ulan Trabzonlu y... Hani Kürtleri sevmiyorsunuz ya... Gördüğünüz yerde, sokakta dövüp öldürmeye çalışıyorsunuz ya. E, gittim Uzungöl’e. Her yerde Arapça tabelalar. Bir tane Türk yok ama ağzınızı açmıyorsunuz. He, ama bir Kürt gitse oraya, bir tane dükkân açsa, Kürtçe tabela koysa o dükkânı yakarsınız. Oğlum, siz ne kaypak adamlarsınız lan.”

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Yorumlar

Ofli hoca

Biz Kürt düşmanı falan değiliz , düşmanlığımız vatan hainliği yapanlaradır. Sende biliyorsun lakin amacın Kürt kardeşlerimiz ile Türk milletinin arasını açmak. Basaramayacaksınız. Kürt de bizim, Türk de bizim. Ayrım yapan kalleştir.

Para

Ayrıca bu arada bence artık Trabzon'a gerçekten Araplar gelmesin, çünkü paralarını Lazlara yedirmesinler.
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