Trabzonlulara hakaret edip, yurt dışına kaçmış! Fitneci soytarı için gözaltı kararı

Sosyal medya platformlarında "Dilkuscusu" ismiyle bilinen içerik üreticisi Ertuğrul Kaya'nın Trabzonluları hedef alan hakaret dolu ve provokatif ifadeleri kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Kaya'nın yayımladığı videoda bölge halkına yönelik ağır hakaretler ve ayrımcı söylemler kullanması üzerine yargı organları harekete geçti.

KORKUDAN KAÇMIŞ! HAKARET EDİP 25 AĞUSTOS’TA YURT DIŞINA TÜYMÜŞ!

Tepki çeken paylaşımların ardından savcılık, Ertuğrul Kaya hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ancak yapılan adli incelemeler ve emniyet sorgulamaları sonucunda şüphelinin 25 Ağustos tarihi itibarıyla yurt dışına çıktığı tespit edildi.

HESABINA VE İÇERİKLERİNE ERİŞİM ENGELİ

Trabzonlulara yönelik halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadelerin yer aldığı paylaşımlar ile şahsın "Dilkuscusu" kullanıcı adlı sosyal medya hesabına erişim engeli kararı getirildi. İçeriklerin yayından kaldırılmasına yönelik hukuki süreç devam ederken, firari şüpheli hakkındaki adli tahkikat sürdürülüyor.

NE DEMİŞTİ?

Kaya, tepki çeken paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ulan Trabzonlu y... Hani Kürtleri sevmiyorsunuz ya... Gördüğünüz yerde, sokakta dövüp öldürmeye çalışıyorsunuz ya. E, gittim Uzungöl’e. Her yerde Arapça tabelalar. Bir tane Türk yok ama ağzınızı açmıyorsunuz. He, ama bir Kürt gitse oraya, bir tane dükkân açsa, Kürtçe tabela koysa o dükkânı yakarsınız. Oğlum, siz ne kaypak adamlarsınız lan.”