Yunanistan'dan trajikomik Türkiye çıkışı! "Ordumuz..."

Son günlerde giderek kızışan Yunanistan-Türkiye ilişkilerini alevlendirecek bir açıklama daha geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin savaç gücüne karşılık kendi ordularını övdü. “Türkiye’nin niyetlerine değil, yeteneklerine bakıyoruz" diyen Stefanis, "Rakibimizin her türlü senaryosuna karşı farklı çözümlerimiz ve seçeneklerimiz var. Yunanistan’ın savaş gücü mükemmel” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak'taki habere göre Yunanistan'ın egemenlik hakkında kırmızı çizgileri olduğunu belirten Stefanis şöyle devam etti: “Her şeyi nereden geldiğini değerlendiriyoruz. Bakanlık her gün olanları ve konuşulanları duyuyor. Birileri Kastelorizo’nun Ege olmadığını söylüyor. Bir her gün orada eylemlerimizi inceliyoruz. Bölgesel ve egemen haklarımızın sağlam olmasını sağlıyoruz. Bunu Evros’a gösterdik ve sonra Avrupalılar yanımıza geldi. Siyasi dünyanın farklı görüşleri olabilir, ama işimizi yapıyoruz.”

Geçtiğimiz sene Yunan ordusunda askerlere verilebilecek yeterli postal ve üniforma hatta silah olmadığı iddiası ülkeyi karıştırmıştı. Postal ve üniforma eksikliğinden dolayı askerliğini yapmak isteyen gençlerin başvuruları bir sonraki doneme kaydırılmıştı.