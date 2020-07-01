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Dünya

Yunanistan'dan trajikomik Türkiye çıkışı! "Ordumuz..."

Askerlerine üniforma ve postal bulamadığı için orduya alımı durduran Yunanistan'dan boyunu aşan bir açıklama geldi. Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Türkiye'ye karşı ordularının mükemmel olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 11:57:00 -
Yunanistan'dan trajikomik Türkiye çıkışı! "Ordumuz..."

Son günlerde giderek kızışan Yunanistan-Türkiye ilişkilerini alevlendirecek bir açıklama daha geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin savaç gücüne karşılık kendi ordularını övdü. “Türkiye’nin niyetlerine değil, yeteneklerine bakıyoruz" diyen Stefanis, "Rakibimizin her türlü senaryosuna karşı farklı çözümlerimiz ve seçeneklerimiz var. Yunanistan’ın savaş gücü mükemmel” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak'taki habere göre Yunanistan'ın egemenlik hakkında kırmızı çizgileri olduğunu belirten Stefanis şöyle devam etti: “Her şeyi nereden geldiğini değerlendiriyoruz. Bakanlık her gün olanları ve konuşulanları duyuyor. Birileri Kastelorizo’nun Ege olmadığını söylüyor. Bir her gün orada eylemlerimizi inceliyoruz. Bölgesel ve egemen haklarımızın sağlam olmasını sağlıyoruz. Bunu Evros’a gösterdik ve sonra Avrupalılar yanımıza geldi. Siyasi dünyanın farklı görüşleri olabilir, ama işimizi yapıyoruz.”

Geçtiğimiz sene Yunan ordusunda askerlere verilebilecek yeterli postal ve üniforma hatta silah olmadığı iddiası ülkeyi karıştırmıştı. Postal ve üniforma eksikliğinden dolayı askerliğini yapmak isteyen gençlerin başvuruları bir sonraki doneme kaydırılmıştı.

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Yorumlar

dunyagüzeldir

bizim elimizdeki en büyük koz lozan anlaşması adaların silahlanması.türkiye olarak bunu acıkca söylemeli her türlü ortamda.ayrıca izmir batı trakya bölümüne füzeler yerleştirilmeli.manpads ve stinger tipi füzeler gemilere sınır askerlerine verilmeli.kıbrısta koral ve hisar sistemleri yerleştirlmeli
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hayri

Allah Allah bunun dösündeki tenekeler ne acab, akli sira madalyami saniyor acaba... batinin kö..lik nisanlarimi acaba bunlar... savas nedir bunlar bilmez, tek bildikleri silahsizlara zulüm etmektir... göcmenleri adalara hapis etmektir... ve yalan dolan ile abye girmektir... bunlardan dolayi madalyami alinirmis?
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