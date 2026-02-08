  • İSTANBUL
Dünya
Ünlü gazetede istifa depremi! Son karar bardağı taşırdı
Giriş Tarihi:

Ünlü gazetede istifa depremi! Son karar bardağı taşırdı

ABD merkezli Washington Post gazetesinin CEO'su Will Lewis, şirketteki çalışanların topluca işten çıkarılmasına tepki olarak istifa ettiğini duyurdu.

Çalışanlara gönderdiği bir e-posta ile görevinden ayrıldığını belirten Lewis, "istifa etmesi için doğru zaman" olduğuna işaret etti.

Washington Post'un sahibi Amerikalı milyarder Jeff Bezos'a teşekkür eden Lewis, istifa açıklamasında, "Görevim süresince, The Post'un sürdürülebilir geleceğini sağlamak için zor kararlar alındı, böylece önümüzdeki uzun yıllar boyunca her gün milyonlarca müşteriye yüksek kaliteli ve tarafsız haberler sunmaya devam edebilir." ifadelerini kullandı.

Lewis, 2023 yılında Bezos tarafından işe alınmış ve milyarder iş insanının tartışmalı değişikliklerine destek vermişti.

Gazetenin yönetimi, 4 Şubat'ta, spor ve kitap bölümlerinin tamamı da dahil olmak üzere yüzlerce gazeteciyi işten çıkarmıştı./ kaynak: haber7

