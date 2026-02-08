  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Hibe desteğiyle başladı, üretimi katladı! Günde 1,5 ton süt üretiyor
Nevşehir’de devlet desteğiyle kurulan bir süt üretim çiftliği kısa sürede büyüyerek bölge ekonomisine katkı sağlayan modern bir tesise dönüştü.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yaşayan Sinan Akpolat, yıllardır sürdürdüğü hayvancılığı aldığı hibe desteğiyle modern bir üretim modeline dönüştürdü.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibeyle süt üretim çiftliği kuran Sinan Akpolat, günlük ortalama 1,5 ton süt üreterek ekonomiye katkıda bulunuyor. İlçeye bağlı Tatlarin beldesinde çiftçilik ve hayvancılık yapan 40 yaşındaki Akpolat, 2017'de işini büyütmeye karar verdi. TKDK'nin yüzde 65 hibe desteğiyle KDV muafiyeti imkanından yararlanmak için hazırladığı projesi kabul edilen Akpolat, 8 yıl önce 26 bin metrekare açık, 1700 metrekare kapalı alana sahip süt üretim çiftliği kurdu. Bu süre zarfında 35 olan büyükbaş hayvan sayısını 160'a çıkartarak günlük ortalama 1,5 ton süt üretimine ulaşan Akpolat, 2 yıl önce yeni bir proje daha hazırladı. Bu kapsamda aynı kurumdan aldığı destekle hem robotik sağım sistemine geçiş yapan hem de işletmenin çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştiren Akpolat, böylece yılda 250 bin kilovatsaat enerji üreterek tesisin tüm elektrik ihtiyacını karşıladığı gibi ihtiyaç fazlası enerjiyi de dağıtım şirketlerine satarak ek gelir elde etmeye başladı.

Sinan Akpolat, doğup büyüdüğü beldede çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşırken, TKDK'nin desteği ile geniş ve modern tesise kavuştuklarını söyledi. Proje aşamasında kendilerine teknik destekte bulunan kurum yönetici ve çalışanlarına teşekkür eden Akpolat, şöyle konuştu: "Daha önce de hayvancılık yapıyorduk ama bu şekilde değildi. Eskiden yaklaşık 20 hayvanımız vardı. Genişletelim, daha yüksek verim alalım diye tesis kurmak istedik. Burayı kurmaya maddi gücümüz yetmeyeceği için destek almamız gerekiyordu. TKDK'den destek almak için proje hazırladık. 2018'de inşaatımız tamamlandı. O zaman 35 hayvanla hastalıktan ari işletme olarak başladık. Şu anda 160 hayvanımız var. Günlük 1,5 ton süt üretiyoruz. Buranın toplam maliyeti 41 milyon lira civarında. TKDK'nin güncel rakamlarla yaklaşık 21 milyon lira desteği oldu. İkinci projemiz de 2024'te yapıldı. Robotik sağım ve güneş enerjisi panelleri kurduk. Tesisi daha da genişletip robotik sağım sayısını artırmak istiyoruz. Yem girdilerini düşürmek için kendimiz üretmeyi de düşünüyoruz."

İşletmede kardeşine yardım eden Mustafa Akpolat (48) ise çiftçilere benzer desteklerden faydalanarak üretime yönelmelerini tavsiye etti. Akpolat, "TKDK olmasaydı burayı kendi imkanlarımızla yaptıramazdık. Hibe ile yaptırdık. Elektrik üretiminin de bize katkısı var. Ocak ve şubat aylarında fazla üretmiyor ama diğer aylarda onun da getirisi oluyor. Geliştirmeyi istiyoruz, teknoloji değiştikçe ileri aşamaya taşımak istiyoruz." diye konuştu.

