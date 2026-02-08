Mühendislik sınırlarını zorlayan ilk “büyük kubbe”! 6 asırdır sarsılmayan Yıldırım Bayezid Camii’nin sırrını kimse çözemiyor

Bolu’nun tarihi dokusuyla ünlü Mudurnu ilçesinde yer alan Yıldırım Bayezid Camii, 600 yıldır ayakta duran statik yapısıyla modern mimarları bile hayrete düşürüyor. Osmanlı döneminin ilk büyük kubbe denemesi olarak kabul edilen bu eser, yaklaşık 19 buçuk metrelik çapıyla o günün mühendislik sınırlarını zorlayarak inşa edilmişti. Şehzadelik yıllarında Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan bu zarafet abidesi, sadeliği ve dayanıklılığıyla mimarlık tarihinin en kıymetli hazinelerinden biri olarak görülüyor.