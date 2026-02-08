  • İSTANBUL
Mühendislik sınırlarını zorlayan ilk "büyük kubbe"! 6 asırdır sarsılmayan Yıldırım Bayezid Camii’nin sırrını kimse çözemiyor
Giriş Tarihi:

Mühendislik sınırlarını zorlayan ilk “büyük kubbe”! 6 asırdır sarsılmayan Yıldırım Bayezid Camii’nin sırrını kimse çözemiyor

Bolu’nun tarihi dokusuyla ünlü Mudurnu ilçesinde yer alan Yıldırım Bayezid Camii, 600 yıldır ayakta duran statik yapısıyla modern mimarları bile hayrete düşürüyor. Osmanlı döneminin ilk büyük kubbe denemesi olarak kabul edilen bu eser, yaklaşık 19 buçuk metrelik çapıyla o günün mühendislik sınırlarını zorlayarak inşa edilmişti. Şehzadelik yıllarında Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan bu zarafet abidesi, sadeliği ve dayanıklılığıyla mimarlık tarihinin en kıymetli hazinelerinden biri olarak görülüyor.

Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid tarafından henüz şehzadelik yıllarında inşa ettirilen yapı, mimarlık tarihinde özel bir yere sahip.

Yaklaşık 19 buçuk metre çapındaki ana kubbesiyle dönemin mühendislik sınırlarını zorlayan eser, Osmanlı mimarisinde "büyük kubbe" inşasına yönelik ilk deneme ve bu geleneğin ilk örneği olarak kabul ediliyor.

Moloz taş duvar örgü sistemiyle inşa edilen, sadeliği ve zarafeti bir arada sunan cami, güçlü statik yapısıyla yüzyıllardır ayakta kalmayı başardı. Yaklaşık 600 yıllık olan Yıldırım Bayezid Cami, hem mimarlık tarihine meraklı araştırmacıların hem de yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

