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Dünya Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a yalakalık
Dünya

Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a yalakalık

Yunanistan'ın ABD'den satın aldığı Patriot hava savunma bataryalarından birinin Suudi Arabistan'a verilmesine ilişkin imzaların atıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 00:33:00 -
Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a yalakalık

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Riyad'da yaptığı açıklamada söz konusu anlaşmayı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile imzaladığını belirtti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Dendias, Riyad'da Suudi yetkililerle olan temasları kapsamında ayrıca Yunanistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ile de bir anlaşma imzaladığını bildirdi.

Dendias, Yunanistan'ın, Suudi Arabistan ile diplomatik ve savunma alanındaki iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, "Bu ülkemiz için Körfez ülkeleri ile iş birliğimizde büyük bir ilerleme oluşturuyor." diye konuştu.

Savunma Bakanı Panagiotopoulos ise iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın Yunan ve Suudi silahlı kuvvetlerinin yeteneklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını savundu.

Panagiotopoulos, "Bu çerçevede hava kuvvetlerimize ait bir Patriot savunma sistemi, yakın gelecekte Suudi Arabistan topraklarında konuşlandırılacak ve faaliyete geçecek." ifadelerini kullandı.

 

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