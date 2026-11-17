İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menderes programı kapsamında AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Tugay, siyasetin temel amacının vatandaşa hizmet etmek olduğunu vurgulayarak İzmir’in ihtiyaçlarının karşılanmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

2027’DE SUYA VE ULAŞIMA ZAM YOK

Ziyarette İzmirlilerin yakından takip ettiği su tarifeleri ve toplu ulaşım ücretleri de gündeme geldi. Su ücretlerinin büyükşehirler arasında en düşük seviyeye çekilmesini hedeflediklerini belirten Tugay, 2027 yılı için zam düşünmediklerini açıkladı.

Tugay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyükşehirler arasında en düşük su ücreti İzmir'de olacak. 2027'de suya da ulaşıma da zam yapmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“İZMİR’E HİZMETİN ADİL ŞEKİLDE ULAŞMASI ÖNEMLİ”

İzmir’e hizmetin adil şekilde ulaştırılmasının önemini vurgulayan Tugay, kentin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan özel bir şehir olduğunu söyledi. Türkiye’nin iyiliği için herkesin çalışması gerektiğini belirten Tugay, amaçlarının 7 gün 24 saat millete hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

Tugay, İzmir’de çözülmemiş sorunların aşıldığı ve giderilmemiş sorunların kalmadığı bir dönemin yaşanmasını istediklerini ifade etti.