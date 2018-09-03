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Yunanistan'dan sürpriz Türkiye ziyareti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde bir araya gelecek.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:12
Yunanistan'dan sürpriz Türkiye ziyareti!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılmak için yarın kenti ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da açılış törenine iştirak edecek ve iki mevkidaş bu vesileyle ikili ilişkiler hakkında görüşecek.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 13:12
  1. İzmir
  2. Türkiye
  3. yunanistan
  4. nikos kocias

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