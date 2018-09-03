Yunanistan'dan sürpriz Türkiye ziyareti!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılmak için yarın kenti ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da açılış törenine iştirak edecek ve iki mevkidaş bu vesileyle ikili ilişkiler hakkında görüşecek.