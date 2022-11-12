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Dünya Yunanistan'dan skandal adım! Apar topar bunu gündeme getirdiler
Dünya

Yunanistan'dan skandal adım! Apar topar bunu gündeme getirdiler

Türkiye ile Yunanistan arasındaki en büyük kriz sebeplerinden biri olan Adaların silahsızlandırılması meselesini tartışan Yunan medyası, skandal ifadelere yer vererek resmen Lozan Antlaşması'nın ihlalini gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 08:41:00 -
Yunanistan'dan skandal adım! Apar topar bunu gündeme getirdiler

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son zamanlarda gergin bir seyirle devam ediyor. İki ülke arasındaki en büyük kriz sebeplerinden biri ise adaların silahsızlandırılması meselesi.

Aristotle Üniversitesi Tarih Bölümü fahri profesörü ve Aemios Yarımadası Araştırmaları Vakfı'nın eski başkanı Dimitris Kontis'in yakın zamanda yayınlanacak bir araştırmasına yer veren Yunan gazetesi Kathimerini, Yunanistan'ın Lozan ile yapmış olduğu anlaşmayı ele aldı.

Son 15 yıldır Türkiye'nin Yunanistan'ı bu anlaşmayla suçladığından bahseden haberde 1914'te Lozan Antlaşması ile Yunanistan'ın aldığı bu kararın hala geçerli olup olmadığına dair bir soru soruldu.

Soruya cevap olarak gazetede bu anlaşmanın incelenmesi gerektiğinden bahsedildi. 13 Şubat 1914 tarihli kararın Yunan ordusunun 'o dönemde alması gereken' bir karar olduğu bahane edilerek aslında bunun pratikte Türkiye'ye yönelik bir 'tavsiye' olduğu iddia edildi.

Haberin devamında "Anlaşmanın ardından büyük güçler arasındaki denge yıllar içinde değişmişti ve adalarla ilgili kararı uygulamak için herhangi bir düzenleme yoktu, bu karar uygulanmadı" denildi.

Ancak Yunanistan'ın bu iddiaları asılsız. Adaların silahsızlandırılması meselesinin ele alındığı Lozan Antlaşması, Türkiye, Britanya, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya tarafından imzalandı.

Antlaşma daimi ve bir geçerlilik tarihi yok. Yunanistan'ın kendi içinde anlaşmanın kurallarını ihlal etme gibi keyfi davranışlarda bulunması antlaşmaya aykırı.

 

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