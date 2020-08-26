Yunanistan'dan savaşın fitilini ateşleyecek skandal açıklama!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru faaliyetlerini engellemeye çalışan Yunanistan provokasyonuna devam ediyor. Türkiye ile gerilimi sürekli yüksek tutmaya çalışan Yunanistan, savaş çığırtkanlığını yapmaktan da geri durmuyor.

Son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’ye savaş ilanı olarak nitelendirilebilecek skandal bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin Yunanistan’ı tahrik ettiğini savunan Miçotakis, sözde tahriklerin sonlandırılması durumunda diyaloğun devam edebileceğini söyledi.

Miçotakis, “Yunanistan'ın batı sınırındaki karasularını 6 milden 12 mile genişletmeyi planlıyoruz. Pasif politika anlayışımızı artık terk ediyoruz” dedi.

Dün Yunanistan’ın provokatif tutumuna ilişkin çok sert bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yunanistan'ın provokasyona devam etmesi durumunda askeri olarak gerekenin yapılacağını söylemişti.