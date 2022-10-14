Yunanistan'dan Sakız Adası'nda provokasyon

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı taciz ve provokasyon amaçlı hareketlerine bir yenisi daha eklendi. Ege'de Türk F-16'larına atılan radar kilidi ve gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması sonrası bu kez Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'ın yaptığı hareket gündem oldu.

Sakız Adası'nda askerleri ziyaret etti

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, gayri askeri statüdeki Sakız Adası'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Floros, ziyaret kapsamında Sakız Adası'nda yasa dışı olarak konuşlu bulunan askeri birimleri denetledi. Yunanistan, geçtiğimiz günlerde de Sakız Adası'nda ABD'nin zırhlı araçları ile tatbikat gerçekleştirmişti.

Midilli ve Sisam'a zırhlı araç sevkiyatı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, TSK'ya ait İHA'lar Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a yaptığı hukuka aykırı zırhlı araç sevkiyatını görüntülemişti. Gemilerin gayri askeri statüdeki Midilli'ye 23 Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Zırhlı araçların ABD tarafından gönderilen araçlar olması dikkat çekerken söz konusu görüntüler ihlalin en açık göstergesi olarak nitelendirildi.

Yunan mevkidaşı ile görüştü

Yunanistan ve Türkiye arasında bu restleşmeler sürerken son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler kapsamında, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir görüşme gerçekleştirdi.