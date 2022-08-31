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Gündem Yunanistan'dan "S-300" itirafı: Onların yardımıyla Türk F-16'larından gizledik
Gündem

Yunanistan'dan "S-300" itirafı: Onların yardımıyla Türk F-16'larından gizledik

Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atan S-300'lerle ilgili gizli planı ortaya çıktı. Sürecin 1999 yılında başladığını yazan Yunan basını, Rusların yardımıyla S-300 transferinin Türk F-16'larından gizlendiğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 15:56:00 -
Yunanistan'dan "S-300" itirafı: Onların yardımıyla Türk F-16'larından gizledik

Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300'lerin Türk savaş uçaklarına yönelik tacizi sonrası Yunan basınından itiraf gibi bir açıklama geldi. Yunan basını, S-300'lerin gizlice Girit'e nakledilmesiyle ilgili süreci gündeme getirdi. Türk savaş uçaklarına radar kilidi atan S-300'lerin ABD'nin arzusuyla adaya gönderildiği yazıldı.

Yunanistan'ın gizli S-300 planı

S-300'ün ilk denemelerinde mermilerin henüz atış güvenliğinin olmadığını ileri süren Yunan gazetesi atışa iki Rus teknisyenin onay verdiğini söyledi.

S-300'lerin bir limana transferi için gizli bir planın yapıldığını yazan gazete, "Denemelerin büyük bir gizlilik içinde bir NATO ülkesinde Ruslar tarafından yapılması gerekiyordu" ifadeleri yer aldı.

1999 yılından beri planın işlendiğini belirten gazete aynı zamanda Türkiye'nin F-16'lar ile durumun fotoğraflarını çekmeye çalıştığını iddia etti. Ancak Rusya'nın kendilerine yardım ederek transferi gizli koşullar altında gerçekleştirdiklerini söylediler.

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Yorumlar

TC Bursa

Bizim S400 Ler ne işe yarar? Onlar kilit attıysa bizde misli ile karşılık hakkımız yok mu? Şu S400 leri depoda çürütmek için mi aldık?

Hâle bak.

NATO üyesi Yunanistan, Rusya'dan S300'leri alıyor ve Rusya bunu Türk F16'lardan gizlice getiriyor. NATO'nun bunu bilmemesi imkânsız. Emperyalistlerle, Komünistler bizim aleyhimize olan herseyde anlaşıp, birbirlerine destek olup, yardım ediyorlar. Ne sevilen ülke, ne sevilen milletiz.
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