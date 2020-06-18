Yunanistan'dan olay 'İsrail' açıklaması: Türkiye ile çatışırsak...

Yunanistan Başbakanı Yardımcısı Amiral ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopoulos, İsrail televizyonu i24NEWS'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile olası bir çatışmanın sonuçlarına değinen Diakopoulos, "Eğer olası bir çatışmada Yunanistan Türkiye'ye teslim olursa, Türkiye İran'dan daha tehlikeli bir ülke haline gelebilir, bunun sonucunda İsrail çok büyük acı çeker" ifadelerini kullandı.

"Bölgeyi kontrol eden türkiye, İsrail'i istikrarsızlaştırır"

Diakopoulos, Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'i kontrol etmesi durumunda Türkiye'nin iradesini dayatma gücüne sahip olacağını ve İsrail'i istikrarsızlaştıracağını belirtti.