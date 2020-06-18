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Dünya

Yunanistan'dan olay 'İsrail' açıklaması: Türkiye ile çatışırsak...

İsrail televizyonuna konuşan Yunanistan Başbakanı Yardımcısı Amiral ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopoulos, Türkiye korkusunu anlattı. Yunan yetkili "Olası çatışmada Yunanistan Türkiye'ye teslim olursa bu İsrail için büyük bir acı olur" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:57:00 - 2020-06-18 14:19:49

Yunanistan Başbakanı Yardımcısı Amiral ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopoulos, İsrail televizyonu i24NEWS'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile olası bir çatışmanın sonuçlarına değinen Diakopoulos, "Eğer olası bir çatışmada Yunanistan Türkiye'ye teslim olursa, Türkiye İran'dan daha tehlikeli bir ülke haline gelebilir, bunun sonucunda İsrail çok büyük acı çeker" ifadelerini kullandı.

"Bölgeyi kontrol eden türkiye, İsrail'i istikrarsızlaştırır"

Diakopoulos, Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'i kontrol etmesi durumunda Türkiye'nin iradesini dayatma gücüne sahip olacağını ve İsrail'i istikrarsızlaştıracağını belirtti.

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Yorumlar

memleketim

içimizdeki yunan ve rumlar bunlarla aynı kafada adamlar bizleri ege ve akdenizde bitirmeye çalışıyor iyiki cumhur itifakı herşeyin farkında terörü destekçilerini bitiriyor ege ve akdenizde oldu bitiye izin vermiyor ERDOĞAN svunma sanayisini geliştirmeseydi ayvayı yemiştik.dünyanın en iyi vurucu güçlerinden olduk
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Ali Osram

Sandığınız kadar korkak değil yunanlar. Onların yaptıkları tarihi tekrarlamak. Türklere karşı bir savaşta bütün haçlıları bir araya topluyorlar. Sadece eskisi gibi Rusyayı balkan devletleri avrupa değil, abdyi de yanlarına çağırıyorlar. Anlatsanıza gerçekleri? kendi kendimize gururlanacağımız yere? Güzel kardeşlerim benim.
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