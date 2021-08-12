Yunanistan'dan olay çıkış: Türkiye ile anlaşmalıyız

Yaşanan yangın felaketleri sonrası Türkiye ve Yunanistan'ın başka tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Yunan eski büyükelçi Loakeimidis, iki ülke arasında anlaşma imzalanması önerisinde bulundu.

Star'ın haberine göre, Yunan eski büyükelçi P.K. Loakeimidis, Türkiye-Yunanistan ilişkileri üzerine çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Anlaşma önerisi

Yunan argümanlarının Ege ve Akdeniz'de kesinlikle belirli bir pratik sonuca götürmeyeceğini dile getiren eski büyükelçi, Türkiye ve Yunanistan arasında "saldırmazlık paktı" imzalanması önerisinde bulundu.

İki ülke tehditler ile karşı karşıya

İki ülkede yaşanan yangın felaketine dikkat çeken Loakeimidis, "Akdeniz ülkeleri olarak Yunanistan ve Türkiye, bugün başka tehditler ve tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu son yangınlar felaketin trajik bir şekilde altını çizmektedir. Ne Rafale ne de denizaltılar bu tehditlerle başa çıkmak için uygun araçlar değil" dedi.

'İki ülke bunu yapabilir'

H. Kissinger'in "Savaştan kaçınmak için bir anlaşma yapılmalıdır" sözüne vurgu yapan Loakeimidis, "Ortak akıl hakim olmalıdır. Türkiye ve Yunanistan bunu yapabilir" dedi.