  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ömer Çelik'ten Altındağ açıklaması
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı
Etiyopya'dan kritik Türkiye hamlesi
Sanayi üretim endeksi verileri açıklandı! Yükseldi
Dünya Yunanistan'dan olay çıkış: Türkiye ile anlaşmalıyız
Dünya

Yunanistan'dan olay çıkış: Türkiye ile anlaşmalıyız

Yunan eski büyükelçi Loakeimidis, Türkiye ile anlaşma imzalamak zorunda olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 12:27:00 - 2021-08-12 12:28:41
Yunanistan'dan olay çıkış: Türkiye ile anlaşmalıyız

Yaşanan yangın felaketleri sonrası Türkiye ve Yunanistan'ın başka tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Yunan eski büyükelçi Loakeimidis, iki ülke arasında anlaşma imzalanması önerisinde bulundu.

Star'ın haberine göre, Yunan eski büyükelçi P.K. Loakeimidis, Türkiye-Yunanistan ilişkileri üzerine çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Anlaşma önerisi

Yunan argümanlarının Ege ve Akdeniz'de kesinlikle belirli bir pratik sonuca götürmeyeceğini dile getiren eski büyükelçi, Türkiye ve Yunanistan arasında "saldırmazlık paktı" imzalanması önerisinde bulundu.

İki ülke tehditler ile karşı karşıya

İki ülkede yaşanan yangın felaketine dikkat çeken Loakeimidis, "Akdeniz ülkeleri olarak Yunanistan ve Türkiye, bugün başka tehditler ve tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu son yangınlar felaketin trajik bir şekilde altını çizmektedir. Ne Rafale ne de denizaltılar bu tehditlerle başa çıkmak için uygun araçlar değil" dedi.

'İki ülke bunu yapabilir'

H. Kissinger'in "Savaştan kaçınmak için bir anlaşma yapılmalıdır" sözüne vurgu yapan Loakeimidis, "Ortak akıl hakim olmalıdır. Türkiye ve Yunanistan bunu yapabilir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay