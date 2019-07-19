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Yunanistan'dan küstah çıkış: ABD'den Türkiye konusunda bir talebimiz oldu

Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin S-400 alımından rahatsız olduklarını belirterek ABD'den bir talepte bulunduklarını açıkladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 21:55
Yunanistan'dan küstah çıkış: ABD'den Türkiye konusunda bir talebimiz oldu

Yunanistan'da iktidara gelen Yeni Demokrasi Partisi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 'Türkiye'nin S-400 almasından rahatsızız' dedi.

Yunanistan'da iktidara gelen Yeni Demokrasi Partisi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giderek burada mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

"S-400 alınmasından rahatsızız"

Ankara'ya sevkiyatı süren S-400'ler hakkında konuşan Yunan bakan, "Açıkça söylemek gerekirse Türkiye'nin S-400 almasında dolayı mutlu değiliz. NATO üyesi bir ülke olarak diyebiliriz ki; Rus silahları NATO sistemlerine uyum sağlamıyor. Dünyanın bu bölgesinde silahlanmak istikrar ve güven ortamının oluşmasına yardımcı da olmuyor" diye konuştu.

"ABD ile Türkiye konusunda doğrudan iletişim kanalı talep ettim"

Dendias ABD'nin Yunanistan'ı açık bir şekilde desteklemesini istediğini belirterek konuşmasını "ABD ile Yunanistan uzun süredir yakın ilişkilerde bulunuyor. Ancak bu ilişkileri derinleştirip genişletmeliyiz. Türkiye ile ilişkilerimizde herhangi bir sorun olduğunda, ABD ile aramızda doğrudan bir iletişim kanalının kurulmasını da talep ettim. Not aldılar. Cevap verecekler" sözleriyle sürdürdü.

Mike Pompeo ise paylaştığı mesajında "Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki istikrarın en önemli unsurudur ve NATO'nun da önemli bir müttefikidir" ifadelerini kullandı.

İki devlet adamının ayrıca Washington yönetimi tarafından desteklenecek İsrail-Yunanistan-ABD üçlü ortaklığında Doğu Akdeniz'de enerji anlaşması ve yatırımları yapılması konusunu da görüştüğü kaydedildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:55
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Yunanistan

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  • HANDE NESINHANDE NESIN29 dk önce
    BIRAKIN BU ISLERI.YUNANISTANIN S 400 DUSUNECEK DURUMU YOK EKONOMILERI KOTU. BIZDEDE KOTU YUNANISTANIN YASADIGI KRIZE DOGRU GIDIYORUZ PIYASADA YAPRAK KIMILDAMIYOR KONUT ARABA SATILMIYOR HERKESIN ELINDE PATLADI
  • EKOLL EKOLL 38 dk önce
    Yunanlı sende yıllardır Rus yapımı S 300 füzeleri yok mu?Sende olunca iyi Türkiye de olunca kötü. Yersen.

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