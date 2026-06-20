Gilaburu meyvesi ne ise yarar? Böbrek taşına yararı şaşırttı...
Kayseri başta olmak üzere İç Anadolu’da yetişen gilaburu meyvesi nasıl tüketilir, faydaları nelerdir bir göz atalım... Faydadan çok zarar mı getirir merak ediliyor.
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Kayseri başta olmak üzere İç Anadolu’da yetişen gilaburu meyvesi nasıl tüketilir, faydaları nelerdir bir göz atalım... Faydadan çok zarar mı getirir merak ediliyor.
Bilmeniz gerekenler: Gilaburu nedir sorusu, Anadolu’da özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde yetişen kırmızı renkli bir meyveyi işaret eder. Gilaburu, en çok Kayseri ve çevresinde (özellikle Bünyan) doğal olarak bulunur ve ekim–kasım döneminde toplanır. Türkiye’de yaygın bilinen kullanım şekli, su içinde 2–3 ay bekletilerek acılığının giderilmesi ve meyve suyu olarak tüketilmesidir. Halk arasında böbrek taşı ve idrar yolları sorunlarına destek olduğu düşünülse de bu etkiler bilimsel olarak kesin tedavi yerine destekleyici kullanım düzeyindedir. İçeriği asidik olduğu için özellikle mide hassasiyeti olan kişilerin dikkatli tüketmesi önerilir.
Gilaburu nedir sorusu son yıllarda hem doğal beslenme arayışları hem de geleneksel Anadolu bitkilerine yönelimle birlikte daha sık gündeme geliyor. Gilaburu, özellikle Kayseri başta olmak üzere İç Anadolu’nun sulak alanlarında yetişen kırmızı renkli bir meyve olarak biliniyor. Ankara gibi karasal iklim kuşağında da bazı bölgelerde doğal olarak görülebilen bu bitki, halk arasında “şifa meyvesi” olarak anılıyor. GİLABURU NEDİR VE NASIL BİR MEYVEDİR? Gilaburu, çalı formunda yetişen ve salkım halinde kırmızı meyveler veren bir bitkidir. İlk toplandığında oldukça ekşi ve buruk bir tada sahiptir. Bu nedenle doğrudan tüketilmek yerine geleneksel yöntemlerle işlenir.
Türkiye’de en bilinen üretim alanı Kayseri’dir. Kayseri özellikle Bünyan ilçesiyle birlikte gilaburu üretimiyle öne çıkar. İç Anadolu’da Yozgat, Konya ve Ankara çevresindeki sulak alanlarda da doğal olarak yetişebilir. GİLABURU NASIL TÜKETİLİR VE HAZIRLANIR? Hasat edilen gilaburu meyveleri su dolu kaplarda 2–3 ay bekletilerek acılığı azaltılır. Bu süreçten sonra suyu süzülerek içecek formunda tüketilir. Ayrıca sirke, reçel ve marmelat yapımında da kullanılır.
Halk arasında özellikle böbrek taşı ve kumunun düşürülmesine yardımcı olduğu yönünde yaygın bir inanış vardır. Bunun yanında adet sancılarını hafiflettiği de söylenir. Ancak bu etkiler tıbbi tedavi yerine destekleyici kullanım olarak değerlendirilmelidir. KİMLER DİKKATLİ TÜKETMELİ? Gilaburu asidik yapısı nedeniyle mide hassasiyeti, gastrit veya reflü sorunu yaşayan kişilerde rahatsızlık oluşturabilir. Bu nedenle düzenli tüketim öncesinde dikkatli olunmalı ve mutlaka bir uzman doktor önerisi alınmalıdır.
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