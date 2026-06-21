ABD-İran görüşmelerinden ilk mesaj dünyayı umutlandırdı: Müzakerelerde ilerleme kaydettik!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

İran, ABD ile İsviçre'de gerçekleştirilecek görüşmelerde Lübnan'da devam eden İsrail saldırılarının öncelikli gündem maddesi olacağını duyurdu.

Bekayi, devlet haber ajansı IRNA tarafından yayımlanan video açıklamasında, "Siyonist rejim Lübnan'daki taahhütlerini ihlal etmeyi sürdürüyor. Bu konu bugünkü görüşmelerin ana başlığı olacak" ifadelerini kullandı.

Bekayi, görüşmelerde ayrıca İran'ın yurt dışında dondurulan veya erişimi kısıtlanan mali varlıklarının serbest bırakılması konusunun ele alınacağını belirtti.

İranlı sözcü, petrol ihracatına ilişkin gerekli izinlerin verilmesi ve İran petrolünün uluslararası piyasalarda satışına yönelik kısıtlamaların da müzakerelerin gündeminde yer alacağını söyledi.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Sözcü Bekayi, İran müzakere heyetinin ilk olarak Pakistan ve Katarlı arabulucular ile bir araya geleceğini öğleden sonra da İran-ABD-Pakistan-Katar dörtlü toplantısının gerçekleştirileceğini belirtmişti.

İran devlet televizyonuna göre İran ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında TSİ 14.25'te başladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile beraberindeki heyetler görüşmelere katıldı.

İsviçre'de yapılacak temaslar, Washington ile Tahran arasında bölgesel gerilimlerin azaltılması ve ekonomik konuların ele alınması açısından önem taşıyor.

ORTA DOĞU'DA YENİ SAYFA AÇABİLİRİZ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Washington-Tahran görüşmeleri hakkında İsviçre'de açıklamalarda bulundu. Vance, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Bölgedeki istikrarsızlığı geride bırakacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine "bir dizi konuda diplomatik çözüm bulma" yetkisi verdiğini belirten Vance, görüşmelerin yalnızca mevcut krizleri değil, Orta Doğu'nun geleceğini de şekillendirebileceğini söyledi.

"Orta Doğu'daki ilişkileri kalıcı olarak değiştirip değiştiremeyeceğimiz sorusu önümüzde duruyor" diyen Vance, İran'ı bölgesel istikrarsızlığın başlıca aktörlerinden biri olmakla suçladı. Buna rağmen son birkaç saat içinde müzakerelerde "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade etti.

Vance, iki ülkenin artık "barış ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışabileceği ortak bir gelecek" gördüğünü belirterek, Trump'ın ABD ile İran halkı arasındaki ilişkilerde "yeni bir sayfa açılmasını" istediğini vurguladı.

TRUMP TAM BÖLGESEL ATEŞKESE BAĞLI

Lübnan'daki ateşkesin korunması konusunda son günlerde önemli mesafe kat edildiğini söyleyen Vance, Trump yönetiminin "tam kapsamlı bölgesel ateşkes" hedefinden vazgeçmediğini kaydetti.

Ateşkes süreçlerinin her zaman karmaşık olduğunu belirten ABD Başkan Yardımcısı, teknik müzakerelerin tüm anlaşmazlıkları çözemeyebileceğini ancak tarafların tarihte ilk kez ekipler halinde aynı masada oturmasının önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

KATAR GÖRÜŞMELERİN "ANLAŞMAYLA" SONUÇLANMASINI BEKLİYOR

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsviçre'deki "Luzern Gölü Zirvesi" toplantılarının "Mutabakat Zaptı" çerçevesinde kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

Sözcü el-Ensari, taraflar arasındaki Mutabakat Zaptı'nın tüm yönlerini kapsayacak nihai anlaşma maddelerini müzakere etmek üzere uzman teknik grupların oluşturulduğunu belirtti.

Tarafların müzakere sürecinde iyi niyetle ilerleme taahhüdünde bulunduğuna dikkati çeken el-Ensari, kapsamlı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılması amacıyla kurulan komitelerin, nihai imza aşamasına kadar kaydedilen ilerlemeyi takip edeceğini aktardı.

Katar'ın arabulucu ülkelerden biri olarak, anlaşmazlıkları gidermenin en iyi yolunun diyalog ve diplomasi olduğuna yönelik sarsılmaz bir inanca sahip olduğunu vurgulayan el-Ensari, müzakerelerin hedefine ulaşması adına olumlu bir ortam yaratmak için Pakistan ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

El-Ensari, bu süreçte ortak ve arabulucu rolü üstlenen Pakistan'ın çabalarından övgüyle bahsederek, yakın iş birliği için İslamabad yönetimine teşekkürlerini sundu.

ABD ve İran'ın diplomatik çözümlere olan bağlılığını takdirle karşıladıklarını belirten el-Ensari, süreci ileriye taşımak için uygun koşulların yaratılmasına katkı sağlayan Türkiye'ye de teşekkür etti.

Ayrıca Ensari açıklamasında, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer dost ülkelere desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

MÜZAKERELERDE NÜKLEER KONULAR YER ALMIYOR

Fars Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı kaynak müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin İsviçre'ye gittiği yönünde iddialar olduğunu aktaran kaynak, Grossi'nin görüşmelerin yapıldığı yerde bulunmadığını ve İran'ın gündeminde hiçbir nükleer başlık olmadığını vurguladı.

Söz konusu kaynak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca İran heyetinde de nükleer komiteden hiçbir üye bu ziyarette yer almıyor. Bu konu görüşmelerin gündeminde değil. Nükleer konuyla ilgili müzakereler ise ancak 1, 4, 10 ve 11. maddelerin uygulanmaya başlanmasının ardından İran'ın gündemine alınacaktır."

ARAKÇİ İSVİÇRELİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

İran resmi ajansı IRNA'ya göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına dair temaslar gerçekleştirmek üzere gittiği İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında mevkidaşı Cassis ile görüştü.

Haberde görüşmenin içeriğine ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

KALİBAF İLE KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI AL SANİ İSVİÇRE'DE GÖRÜŞTÜ

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsviçre'de görüştü.

Görüşmede, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin meseleler ele alındı.

KATAR'DA BLOKE EDİLEN 6 MİLYAR DOLARIMIZ GERİ DÖNECEK

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki Merkez Bankası konferans salonunda düzenlenen 33'üncü Para ve Bankacılık Politikaları Sempozyumu'nda konuştu.

ABD ile varılan mutabakat metnindeki maddelerin ülkesinin lehine olduğunu ifade eden İran Cumhurbaşkanı, "Müzakere sürecinin bugün başlamasıyla, Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek." dedi.

ABD'nin tek talebinin "İran'ın nükleer bomba sahibi olmaması" olduğuna işaret eden Pezeşkiyan, bu konunun eski ülke lideri Ali Hamaney tarafından defalarca dile getirildiğini ve bunun zaten İran'ın istemediği bir husus olduğunu yineledi.

ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın bazı ülke bankalarındaki petrol satışlarından sağladığı paraları bloke edilmişti. Tahran yönetimi ABD'yle görüşmelerinde yaptırımların kaldırılması ve bloke edilen paraların serbest bırakılmasını istiyor.

İRAN İLE ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.