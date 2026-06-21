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Muş’ta meralar paylaşılamadı! İki köy silahlarla birbirine girdi!

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Muş’ta meralar paylaşılamadı! İki köy silahlarla birbirine girdi!

Muş merkeze bağlı Bostankent ve Keçidere köyleri arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı, kırsalda namluların konuşmasıyla kanlı bir çatışmaya dönüştü.

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Foto - Muş’ta meralar paylaşılamadı! İki köy silahlarla birbirine girdi!

Muş merkeze bağlı Bostankent köyü ile Keçidere köyü sakinleri arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

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Foto - Muş’ta meralar paylaşılamadı! İki köy silahlarla birbirine girdi!

Edinilen bilgilere göre, Bostankent köyüne ait olduğu iddia edilen meraların Keçidere köyü sakinleri tarafından kullanılması nedeniyle bir süredir gerginlik yaşayan iki köyün sakinleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Mahsun T. (27) ve Hasan T. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mahsun T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Foto - Muş’ta meralar paylaşılamadı! İki köy silahlarla birbirine girdi!

Olay sonrası köyler arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri geniş çaplı tedbir aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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