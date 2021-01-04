Yunanistan'dan küstah adım! Türkiye'ye karşı o ülkeyi bölgeye çağırdılar

Yunan medyası, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle çok sayıda F-15 jetinin Girit'teki Suda Üssü'ne Türkiye'ye gözdağı vermek için ineceğini yazıyor. Haberlerde, F-15 savaş uçaklarının Yunan pilotlar tarafından kullanılacağı belirtiliyor.

Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İsrail ve son olarak Suudi Arabistan. Türkiye'nin hamleleriyle fay hatlarının yerinden oynadığı Doğu Akdeniz'de 2021 de fırtınalı başladı.

Gittikçe köşeye sıkışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs, geçtiğimiz yaz mevsimi boyunca Türkiye karşıtı müttefikleriyle birlikte gerilimli sularda birçok tatbikata girişti.

Deniz ve hava tatbikatlarında öne çıkan üs ise, Yunanistan'ın en büyük adası Girit'teki Suda oldu. Yunanistan'a destek için Suda Üssü'ne ilk olarak Fransız Rafale jetleri indi.

Ardından Libya'dan Suriye'ye her alanda Türkiye'nin karşısında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri Girit Adası'na dokuz savaş uçağı gönderdi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait F-16'lar Yunanistan hava kuvvetleriyle birlikte tatbikat düzenledi.

Safını belli ettiler

Doğu Akdeniz'de açık şekilde Yunanistan'a destek veren ABD ise, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suda Üssü'nü ziyaret etmesi ve Girit'e konuşlanacak bir savaş gemisiyle safını belli etti.

Büyük bir silahlanma yarışına giren Atina yönetimi, 2020 bitmeden Fransa ile 18 Rafale jetinin satın alınması için anlaşma imzaladı, ABD'den F-35 savaş uçakları istedi. İsrail'den satın alınacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na bir drone üssü kurulacağı ise, Aralık 2020'de ilan edildi.

İlk Rafale jetlerinin bu ay teslim edilmesi beklenirken, Doğu Akdeniz'de yeni bir cephe açıldı. Yunan medyası, Suudi Arabistan'ın Girit'teki Suda Üssü'ne Türkiye'ye karşı F-15 savaş uçakları göndermeye hazırlandığını bildiriyor.

Tatbikat yapacaklar

Newpost gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle Girit'e inecek F-15 jetleri Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacak.

ABD ve Japonya'nın ardından dünyadaki en büyük F-15 filosuna sahip Suudi Arabistan'ın göndereceği jetlerin Yunan pilotlar tarafından da kullanılacağı yine haberde yer alan detaylar arasında.