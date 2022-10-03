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Dünya Yunanistan'dan İstanbul'a geliyordu! Acil iniş yaptı
Dünya

Yunanistan'dan İstanbul'a geliyordu! Acil iniş yaptı

Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçağın, bir yolcunun talimatlara uymayarak sorun çıkarması nedeniyle acil iniş yaptığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 22:30:00 -
Yunanistan'dan İstanbul'a geliyordu! Acil iniş yaptı

Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçağın, bir yolcunun talimatlara uymayarak sorun çıkarması nedeniyle acil iniş yaptığı duyuruldu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, alkollü olduğu belirtilen yabancı uyruklu yolcunun verilen talimatlara uymaması dolayısıyla, pilot Selanik'teki Makedonya Havalimanı'na acil iniş kararı aldı.

Uçağın inmesinin ardından sorun çıkaran yolcu gözaltına alındı.

Yunan basınında, söz konusu yolcunun uçuşta kullandığı kimlik bilgilerinin doğru olmadığını ve hakkında Yunan mahkemelerinde henüz sonuçlanmamış bir dava bulunduğu da yer aldı.

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