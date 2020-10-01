Yunanistan’dan Girit provokasyonu

Münübe Yılmaz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Girit’e ikinci bir askeri üs açmayı planladıklarını duyurarak Türkiye ile gerilimi sürdüreceklerinin sinyalini verdi. Üs açmanın kendilerine dikte edilen duruma son vermek ve Doğu Akdeniz’deki Yunan varlığını sürdürmek için gerekli bir adım olduğunu ileri süren Panagiotopoulos, gelecek günlerde ABD ve Yunanistan arasında gerçekleşmesi beklenen Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın da kendilerine destek olacağına işaret etti. Bilindiği gibi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki gün Girit’teki Suda Üssü’nü ziyaret ederek, üssün ABD’nin deniz operasyonlarının merkezi olacağını kaydetmişti. Yunan filosunun gemi ve denizaltılarını kalıcı olarak barındırmayı amaçlayan yeni üssün inşasına ne zaman başlanacağı ise açıklanmadı.