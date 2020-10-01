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Gündem Yunanistan’dan Girit provokasyonu
Gündem

Yunanistan’dan Girit provokasyonu

Doğu Akdeniz’de tahrik politikasına aralıksız devam eden Yunanistan’dan bir küstah adım daha geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 10:43:00 - 2020-10-01 10:46:23
Yunanistan’dan Girit provokasyonu

 Münübe Yılmaz 

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Girit’e ikinci bir askeri üs açmayı planladıklarını duyurarak Türkiye ile gerilimi sürdüreceklerinin sinyalini verdi. Üs açmanın kendilerine dikte edilen duruma son vermek ve Doğu Akdeniz’deki Yunan varlığını sürdürmek için gerekli bir adım olduğunu ileri süren Panagiotopoulos, gelecek günlerde ABD ve Yunanistan arasında gerçekleşmesi beklenen Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın da kendilerine destek olacağına işaret etti. Bilindiği gibi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki gün Girit’teki Suda Üssü’nü ziyaret ederek, üssün ABD’nin deniz operasyonlarının merkezi olacağını kaydetmişti. Yunan filosunun gemi ve denizaltılarını kalıcı olarak barındırmayı amaçlayan yeni üssün inşasına ne zaman başlanacağı ise açıklanmadı.

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