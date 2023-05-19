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Siyaset Yunanistan’dan girdiler 8 milyon seçmenden çıktılar! Sözcü ve Ortaylı ortak yapımı 19 Mayıs istismarı
Siyaset

Yunanistan’dan girdiler 8 milyon seçmenden çıktılar! Sözcü ve Ortaylı ortak yapımı 19 Mayıs istismarı

Yeniakit Publisher
2023-05-19 15:28:00 - 2023-05-19 15:33:16

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan İlber Ortaylı, 19 Mayıs nasıl istismar edilir, güzel bir örneğini sergiledi!..

Kemalist kafa 19 Mayıs'ı ve gençleri istismar ederek, PKK destekli cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yapmaya başladı. Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan İlber Ortaylı, 19 Mayıs nasıl istismar edilir, güzel bir örneğini sergiledi!..

19 Mayıs hakkında röportaj veren Ortaylı, "Afganistan'daki rejim de cumhuriyet, İran'daki de... Önemli olan nasıl bir cumhuriyet olduğu... Oy kullanmayan 8 milyon seçmene sesleniyorum: Vatanınızı seviyorsanız, oyunuzu kullanın..." dedi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu röportaj da masaya yatırıldı.

Bu ifadelerin istismar olduğunun vurgulandığı programda Karahasanoğlu şunları söyledi:
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"Ben de oy kullanmayan 8 milyon seçmenin oy kullanmasını arzu ederim ancak seçmen oy kullandığı zaman onların arzu ettiği sonuç mu çıkar, garanti değil. Bunların hepsi CHP'ye oy verecekmiş gibi bir algı oluşturuyorlar. Ben dindar camianın içinde çok ciddi bir kesimin, demokrasinin puta tapıcılık olduğunu ve oy kullanmanın yanlış olduğunu söyleyen bir kesim var. Siz onların illa ki oy kullanmasını istiyorsanız, onlar Kılıçdaroğlu'na oy verecek değiller."

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