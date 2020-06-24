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Dünya

Yunanistan’dan gelen Hafter açıklaması ortalığı karıştıracak! 'Sayılı günler kaldı'

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Thanos Dokos, Libya'da darbeci Hafter'e yönelik çarpıcı bir itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 18:44:00 -
Yunanistan’dan gelen Hafter açıklaması ortalığı karıştıracak! 'Sayılı günler kaldı'

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Thanos Dokos, Libya'da darbeci Hafter'e yönelik, "Destek vermiş olduğumuz Hafter, savaşı kaybetmekte ve sayılı siyasi günleri kalmakta" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Thanos Dokos, Yunan medyasına açıklamalarda bulundu.

Dokos, Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) karşı darbeci General Halife Hafter’e destek verdiklerini ifade etti.

Dokos, Libya’daki son duruma yönelik yaptığı açıklamada, “Bizim güvenip destek vermiş olduğumuz Hafter, öyle görünüyor ki savaşı kaybetmekte ve sayılı siyasi günleri kalmakta” şeklinde konuştu.

"Hafter yeterli değil"

Dokos, Yunan hükümetinin Hafter’e bağlı birliklerin UMH güçlerine karşı yeterli kapasitede olmadığını kabul ettiğini belirtti.

Dokos’un söz konusu açıklamalarının ardından Yunan tarafında darbeci Hafter’in Libya’daki savaşı kaybetmiş olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.

Öte yandan Türkiye ile Libya arasında “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat”ın imzalanmasının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya’ya giderek Hafter ile görüşmüştü. Daha sonra darbeci Hafter, Yunan yetkililer tarafından Atina’da kabul edilmişti.

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