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Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, Türkiye ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Katrugalos, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız" dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 11:17
Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Sonra da iki bakan, ortak basın toplantısı düzenledi.

"Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var"

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervleri hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız" derken, Çavuşoğlu da "Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hakları vardır" ifadesini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:17
  1. Antalya
  2. Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos
  3. Yunanistan
  4. Türkiye
  5. flaş açıklama
  6. son dakika

YORUM YAZ

  • Gavur JorgoGavur Jorgo22 dk önce
    Ey Yunan, sizinde insan olma ve vefalı olma hakkınız var. Biz size her zaman iyilik yaptık ama kötülük aldık. Sizinde nankörlükten kurtulmaya hakkınız ve göreviniz var
  • konyalıkonyalı49 dk önce
    Siz yeni bir oyun peşindesiniz ama bizim reis yemez bunları aklınızda bulunsun ne yaparsanız yapın kendi kuyunuzu kazarsınız saga sola fazla güvenmeyin gün gelir onlarda bir gün yok olur.

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