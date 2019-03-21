Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Sonra da iki bakan, ortak basın toplantısı düzenledi.

"Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var"

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervleri hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız" derken, Çavuşoğlu da "Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hakları vardır" ifadesini kullandı.