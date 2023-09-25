Yunanistan’dan çirkin dayatma! Batı Trakya’da Türk Okulları...

Yunanistan’ın Batı Trakya'da ki Türk okullarını kapatmaya çalıştığı öğrenildi. Yunan Hükümeti’nin bu amaçla Batı Trakya'da bulunan bir Türk okulunun zorunlu olarak vardiyalı eğitime geçilmesini dayatmaya çalıştığı ifade edildi.

Türklerinin yerleşik olduğu ve Yunanistan tarafından özerklik haklarının yıllardır verilmediği Batı Trakya’da ilginç gelişmeler yaşanıyor.

YUNAN HÜKÜMETİNİN HEDEFİ TÜRK OKULLARI!

Yunanistan’ın Batı Trakya'da yaşayan Türk öğrencilere karşı yeni bir uygulama için harekete geçtiği öğrenildi. Yunan hükümetinin gizli yürüttüğü bu uygulamayla, Batı Trakya’da ki Türk okullarını kapatmaya çalıştığı belirtildi. Başbakan Kiriakos Miçotakis’in sessiz kaldığı çalışmada, Batı Trakya'da bulunan bir Türk okulunun zorunlu olarak vardiyali eğitime geçilmesini dayatmaya çalıştığı ifade edildi.

VARDİYALI SİSTEM İLE ÖĞRENCİLER AZALTILACAK!

Bu arada Türk öğrencilerin okullarında ki vardiyalı sisteme geçilmesi ile ailelerin öğlenci eğitime çocuklarını yollamayacaklarının düşünüldüğü kaydediliyor. Bu durumu bilen Yunan Hükümeti’nin, Türk okullarında önce öğrenci sayılarını azaltılmayı hedeflediği iddia ediliyor. Öte yandan Türkiye’nin Batı Trakya’da ki gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı.

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