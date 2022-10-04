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Gündem Yunanistan'dan bomba Türkiye itirafı: Kimse bize yardım etmez
Gündem

Yunanistan'dan bomba Türkiye itirafı: Kimse bize yardım etmez

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, olası bir savaş durumunda Yunanistan'ın kurduğu ittifaklara rağmen yalnız kalacağını belirterek "Kimse bize yardım etmez. 100 yıl geriye gideriz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 16:33:00 -
Yunanistan'dan bomba Türkiye itirafı: Kimse bize yardım etmez

 

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, olası bir Türkiye-Yunanistan savaşında kimsenin kendilerine yardım etmeyeceği ve hiçbir savaşın kazananı olmayacağını söyledi.

Parapolitika radyo istasyonuna verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Apostolakis, Türkiye ile bir çatışma halinde, Yunanistan'ın, yaptığı ittifaklara rağmen yalnız kalacağını ifade etti.

"100 yıl geriye gideriz"

Apostolakis, Ukrayna örneğini göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Herkes onları (Ukrayna) destekliyor. Kim savaşıyor, savaşın tüm bu kötülüklerini kim çekiyor? O halde biz bu mantıkla gitmemeliyiz. Kimse bize yardım etmez. Hadi diyelim bizi desteklesinler, sırtımıza vurup haklısınız desinler ve bize bazı silah sistemleri göndersinler. 100 yıl geriye gideriz, ülke olarak biz mahvoluruz, biz insanlarımızı kaybederiz. Önemli olan oraya varmamak. Oraya varmamamız için bizi destekleyen tüm güçlerin ve müttefiklerimizin yaptıkları müdahalelerde daha etkili olmaları gerekli."

Olası bir savaşın büyük yıkıma neden olabileceğini belirten Apostolakis, "Savaşlarda kazananlar ve kaybedenler yoktur. İki taraf da zarar görür" diye konuştu.

Apostolakis, Türkiye ve Libya arasında imzalanan hidrokarbon alanında mutabakat zaptını, Türkiye'nin enerji konusunda Yunanistan ve onun üzerinden Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye baskı kurma çabası olarak yorumladı.

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