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Gündem Yunanistan’dan bomba Türkiye itirafı: Bizi batıracaklar!
Gündem

Yunanistan’dan bomba Türkiye itirafı: Bizi batıracaklar!

Türkiye’ye karşı desteklenen ve ‘Avrupa’nın şımarık çocuğu’ olarak bilinen Yunanistan’dan gündemi karıştıracak bir itiraf geldi. Türk savunma sanayiinde yaşanan altın çağdan etkilenen Yunanistan, ABD ve Fransa’dan uçak ile gemi siparişleri vermişti. Atina, Türkiye’nin yerli ve milli silahlarına ulaşamayınca “Silahlanma yarışı bizi batıracak” itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 17:37:00 - 2021-11-22 17:47:05
Yunanistan’dan bomba Türkiye itirafı: Bizi batıracaklar!

Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar, Yunanistan tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Yerli ve milli teknolojilerin tamamı Yunan basınında karşılık bulurken, Atina'nın Türkiye'yi yakalama adına attığı adımları eleştirdi, adeta isyan bayrağı çekti.

"Nükleer silah mı sipariş edeceğiz”

Yunan News 24/7'de  "Yunanistan-Fransa, İspanya-Türkiye: Silah Rekabeti İflasa Yol Açıyor" başlıklı bir haber yayımladı. Gazeteci George Karelya imzasını taşıyan yazıda, Atina hükümetine Türkiye ile silah rekabetine karşı, "Uçak ve fırkateyn aldık, Türkiye uçak gemisi yapıyor. Bundan sonra ne yapacağız? Nükleer silah mı sipariş edeceğiz?" diye sordu.

"Türkiye’yi yakaladık sandık”

Türkiye'yi yakalamak için yapılan uçak ve savaş gemisi hamlelerine karşılık Ankara'nın güç alanına ulaşılamayacağına değinilen yazıda şu ifadeleri kullanıldı:

Fransa ile uçak ve fırkateyn alımı için dev bir anlaşma imzalandığında bunu sevinç ve şenlik içinde karşıladık. Türkiye'yi uyurken yakaladığımızı düşündük. Türkiye'nin buna karşılık vereceğini söyleyenler kulak ardı edildi.

Kılıçdaroğlu detayı

Yazıda Kılıçdaroğlu ile de ilgili şu detay dikkat çekti:

"Aslında Türkiye ile ilişkilerimizin tek çıkış yolu sürekli ve yıkıcı silahlanma yarışı değildir. Türkiye'deki muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bir sonraki lideri olması muhtemel."

Kaynak: News247

 

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