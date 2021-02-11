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Gündem Yunanistan'dan bomba itiraf: Türkiye yüzünden stratejimizi değiştiriyoruz
Gündem

Yunanistan'dan bomba itiraf: Türkiye yüzünden stratejimizi değiştiriyoruz

Libya'daki yeni geçiş hükümetinin darbeci Hafter'le bağlantısının olmaması Yunanistan'ı panikletti. Yunanlı uzmanlar, Atina'nın Türkiye yüzünden Libya'daki stratejisini değiştirdiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 12:06:00 -
Yunanistan'dan bomba itiraf: Türkiye yüzünden stratejimizi değiştiriyoruz

Yunan diplomatik kaynakları ile Yunan uzmanlar Libya'daki yeni geçiş hükümetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Türkiye-Libya anlaşmasının imzalanmasından sonra Yunanistan ile Libya arasındaki siyasi ilişkilerin iyi olmadığını vurgulayan Pantheon Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü Kostas Evantis, "Serrac'ın ayrılmasından sonra, Yunanistan bölgede daha aktif bir rol almak istiyor" dedi.

Yunanistan Trakya Demokritos Üniversitesi'nde uluslararası siyaset profesör yardımcısı ise Sotiris Serbus, Libya'da geçiş hükümeti ile ilgili gelişmelerin Türkiye'nin Libya'da oynadığı rol konusunda hiçbir şeyi değiştirmediğini söyledi. Türkiye'nin bu gelişmeden memnun olduğunu belirten Serbus, "Geçiş dönem başkanlığını oluşturanların Haftar veya Tobruk'taki Akila Salih ile hiçbir bağlantısı yok" dedi.

Serbus'a göre, Yunanistan'ın stratejide değişiklik yapmaya karar vermesinin nedenlerinden biri de bu.

Yunanistan'ın Libya'da büyükelçiliği bulunmadığına işaret eden Yunan uzmanlar, sorunun Yunanistan'ın Libya'daki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamasına mal olduğunu belirtti.

Libya Başkanlık Konseyi'nin yeni başkanı Muhammed El-Manfi, Libya'nın Atina büyükelçisi iken imzalanan Türk-Libya anlaşmasının ardından 2019 yılı sonunda Yunanistan'dan sınır dışı edilmesi dikkat çeken Yunan diplomatik kaynaklar, El-Manfi'nin "geçiş döneminde olduğu" için büyükelçi olarak görevinden atılmasına rağmen Yunanistan ile herhangi bir soruna yol açmayacağını tahmin ediyor.

star.com.tr

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