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Dünya Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Helikopterle oraya uçtu
Dünya

Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Helikopterle oraya uçtu

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Adalar Denizi'ndeki gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası’nı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 18:21:00 -
Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Helikopterle oraya uçtu

Türkiye barış ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi mesajı verirken Yunanistan, Ege Denizi'nde provokatif eylemlerine yenisini ekledi. Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, bugün helikopterle Türkiye'ye 80 kilometre uzaklıktaki Bozbaba Adası’nı ziyaret etti. Yunan üst düzey yetkililerin, bu yıl gayri askeri statüdeki adalara 50’ye yakın ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Amaç provokasyon

Yunan tarafının uluslararası sözleşme ve anlaşmalara aykırı bu faaliyetleri sıklaştırmasının “provokasyon” amaçlı olduğu belirtilirken Adalar Denizi'nde binlerce ada varken ziyaret için özellikle bu adaların seçilmesinin başka bir anlamı olamayacağı kaydedildi.

Askeri kaynaklar, Yunan yetkililerin tansiyonu artırmak yerine bu tip ziyaretleri durdurmalarının, iki ülke ilişkileri açısından taşıdığı öneme işaret etti.

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