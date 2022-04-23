Yunanistan'dan alçakça adım! Ayasofya için...

Büyük bir coşku ile 2020 yılında tekrar ibadete açılan Ayasofya'nın tarihi İmparator Kapısı'ndaki tahribat gündemdeki yerini koruyor. Tahribatın gündeme gelmesiyle birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti. Kapı onarıldı ve duruma ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır" denildi.

Ayasofya Yunanistan'da gündem oldu

Uzun yıllardır milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan yapıdaki tahribat yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da gündemde.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, konuyu BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) taşıdı.

Miçotakis UNESCO'yu uyardı

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, UNESCO Direktörü Audrey Azoulay ile telefonda görüşen Miçotakis, tahribattan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade ederken, söz konusu tahribatın tarihi yapının bütünlüğüne ve evrensel karakterine yapılan bir "saygısızlık" olduğunu söyledi.

Miçotakis'in ofisinden yapılan açıklamada, UNESCO direktörünün Ayasofya'nın 2020 yılında camiye çevrilmesi kararına ilişkin endişelerini tekrar dile getirdiği ve Türkiye hükümetinden tahribat ile ilgili bir açıklama yapmasını isteyeceği söylendi.