Yunanistan'dan akılalmaz Türkiye talimatı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina yönetiminin skandal kararını duyurarak "Türk balık tekneleri hakkında protesto notası çekilmesi talimatı verdik" dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara’daki büyükelçiliğe, Yunanistan karasularında avlanıldığını öne sürerek Türk balık tekneleri hakkında protesto notası çekilmesi talimatı verdiğini duyurdu.
Balıkçı teknelerini meydan okuma olarak yorumladılar
Dendias “Maalesef Türkiye yasa dışı davranışında ısrar ediyor” diyerek şöyle devam etti:
“Uluslararası hukuk altında haklarını savunmaya bağlı olan Yunanistan, hiçbir meydan okumayı yanıtsız bırakmayacaktır.”
Rahatsız olmaya devam ediyorlar
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de aynı bölgelerde doğalgaz arama çalışmaları yürütmesinden Atina yönetimi rahatsız olmaya devam ediyor.