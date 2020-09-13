Yunanistan'dan ağır tahrik! Askeri helikopter ve F-16'lar ile bölgeye indi

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını gasp etmeye çalışan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan provokatif girişimlerine bir yenisini daha ekledi.

Askeri helikopter ve F-16'larla Meis'e indi

Yeni bir provokasyona daha imza atan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu sözde kurtuluş töreni için Meis Adası'na gitti. Uluslararası anlaşmaları hiçe sayan Sakellaropulu, adaya askeri helikopter ile indi. Yunan cumhurbaşkanına iki F-16 savaş uçağı da eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan Sakellaropulu, zor ve tehlikeli bir dönem yaşadıklarını söyleyerek Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik "baskı" ve "saldırgan" söylemlerini artırdığını ileri sürdü.

Türkiye'nin barış içinde yaşama ortamını sabote ettiği hezeyanında bulunan Sakelaropulu, "Türk liderlerin saldırgan söylemleri halklar arasında engelleri yükseltiyor, şüphe ve düşmanlık yaratıyor, aralarındaki bağları sarsıyor" diye konuştu.

Uluslararası toplumun aklıyla adeta alay eden Sakelaropulu Yunanistan'ın "diyalog"dan yana olduğunu iddia etti. Öte yandan Yunanistan 28 Ağustos tarihinde uluslararası anlaşmaları çiğneyerek Meis Adası'na asker çıkarmıştı.