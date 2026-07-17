Anadolu toprağında bereket fışkırdı! Yozgatlı köylülerin el ele vererek kurduğu dev bahçe dünyayı doyuruyor!

Köylülerin ufak tarlalarını bir araya getirerek kurduğu 5 bin dekarlık devasa meyve bahçesi, eski kısır tarım düzenini yıkarak yıllık rekolteyi tam 30 kat artırdı ve tarımda adeta bir devrim yazdı.

Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında bir araya gelen köy halkı, daha önce nadasa bırakılan ve yılda sadece 500 ton hububat veren çorak arazileri, elma, kiraz, şeftali ve nektarinden oluşan yaklaşık 400 bin meyve fidanıyla adeta bir cennet bahçesine dönüştürdü. Bahçenin işletmesini özel bir firmaya devreden köylüler, kendi topraklarından hem düzenli kira bedeli alıyor hem de aynı bahçede alın teri dökerek muazzam bir gelir kapısı elde ediyor. Yılda 15 bin ton meyve rekoltesine ulaşan bahçede hasat döneminde istihdam 1000 kişiye kadar çıkarken, köylü kadınlar ve okulu tatil olan gençler aile bütçelerine ve eğitim hayatlarına büyük bir katkı sağlıyor.

BAŞKA ÜLKELERE GÖNDERİLİYOR

Bahçeyi işleten firmanın Genel Müdürü Fahrettin Aksakal, projeyle bölgenin ilk meyve bahçesinin oluşturulduğunu söyledi.

Bahçeden çıkan ürünleri iç ve dış piyasaya sattıklarını belirten Aksakal, "Özellikle kirazımızın çok büyük kısmı ihraç ediliyor.

Kirazımız Avrupa'nın yanı sıra Rusya, Çin ve Uzak Doğu'daki birçok ülkeye paketlenerek gönderiliyor. Ürünlerimizi aynı zamanda iç piyasaya da sunuyoruz. Ağırlıklı İstanbul'a olmak üzere Ankara, Samsun, Kayseri, Tokat ve Yozgat'a da satış yapıyoruz." dedi.

REKOLTE 30 KAT ARTTI

Aksakal, projenin bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığına değinerek, şöyle konuştu:

"Projeden önce burada sadece arpa ve buğday ekilmekteydi. 5 bin dönümlük alana iki yılda bir ekim yapılıyordu. Ekim yapılan yıl yaklaşık 1000 ton arpa ve buğday hasat ediliyordu. Bunun iki yılda bir ekildiğini düşünürsek yıllık rekolteyi 500 ton olarak hesaplamış oluyoruz.

Yıllık hasadı 500 ton arpa ve buğday olan arazi, bu projeyle yıllık hasadı 15 bin ton meyve olan bir bahçeye dönüştü. Sadece rekolte farkı bile 30 kat. Üretilen meyveler, katma değer açısından arpa ve buğdaydan çok daha kıymetli. Dolayısıyla bu alandan elde edilen toplam fayda 50 kat, belki 100 kat artmış durumda."

HEM KİRA ALIP HEM ÇALIŞIYORLAR

Bahçenin aynı zamanda bölge için ciddi bir istihdam kaynağı oluşturduğunu vurgulayan Aksakal, hasat dönemlerinde çalışan sayısının 1000'e kadar çıktığını belirtti.

Aksakal, "Köylülerimiz, eskiden arazilerinden yılda bir kez hasat yaparak gelir elde edebiliyordu. Şu anda ise o hasattan elde ettikleri gelirin fazlasını bizden kira olarak alıyorlar.

Asıl önemlisi de o miktarın çok daha fazlasını burada 10 ay boyunca çalışarak, daha önce ekip biçerek elde ettikleri kazancın çok üzerinde gelir elde etme imkanına sahip oldular." ifadelerini kullandı.

KÖYLÜLER SEVEREK ÇALIŞIYOR

Bahçede çalışan işçilerden Seher Ay, bahçenin kendileri için güzel bir imkan olduğunu belirterek, "Burası bize çok büyük destek ve katkı sağladı. Çocuklarımla çalışıyorum, onların eğitimine katkı sağlıyorum. Çocuklarım da okullar tatil olduğunda buraya gelip çalışıyor. Burası bizim için çok güzel bir iş imkanı oldu. Hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz hem de yaz aylarında burada çalışarak vaktimizi değerlendiriyoruz." dedi.