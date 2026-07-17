İskenderpaşa Cemaati'nin asırlık çınarıydı: Necdet Oral Hoca Hakk'a uğurlandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İskenderpaşa Cemaatinin sevilen ve saygı duyulan isimlerden biri olan Necdet Oral 95 yaşında vefat etti. Oral hoca'nın naaşı Fatih Camii'nde cuma namazı sonrası düzenlenen cenaze töreninin ardından Edirnekapı Sakızağacı kabristanına defnedildi.
AK Parti eski İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı vefat haberini sosyal medyadan duyurarak, "Merhum Hocamız Mehmet Zahid Kotku Hocaefendi, Hocası Abdülaziz Bekkine efendi ve Hocası Hasib Serezi efendi hazretlerinin her birine yetişip, ayrı ayrı talebeliğini yapmış. Erbakan Hocamızın da yakın arkadaşı, İskenderpaşa camiasının kadim dervişlerinden, mühendis Necdet Oral amcamız 95 yaşında, istirahatte bulunduğu huzurevinde bugün öğleden sonra vefat etti."
HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAKTIR
Necdet Oral'ın vefatı, İskenderpaşa Camii Derneği tarafından duyurulurken paylaşılan taziye mesajında, Kur'an-ı Kerim'deki "Kullu nefsin zaikatul mevti" (Her nefis ölümü tadacaktır) ayeti hatırlatılarak, "Cemaatimizden Necdet Oral beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz." ifadelerine yer verildi.