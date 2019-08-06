Yunanistan’daki Türklerin isyanı! Dini ve milli özgürlük yok

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Yunanistan’ın uyguladığı baskı nedeniyle İstanköy’deki Müslüman Türklerin milli ve dini özgürlüklerini yerine getirmekten mahrum olduğunu belirtti. Bayram öncesi Yunanistan’a ülkedeki cami ve mescitleri ibadete açması çağrısında bulunan Kaymakçı, “İstanköy’deki bütün camiler ibadete kapalıdır. Cezayirli Gazi Hasan Paşa (Lonca) Camii, iki yıl geçmiş olmasına karşın onarımları yapılmamıştır. Cami altındaki İstanköy Vakıf Malları Yönetimine ait dükkanlar da haraptır” ifadelerini kullandı.

Müslüman kimliği tehlikede

Yunanistan’ın adada yaşayan Türklere baskı uyguladığını belirten Kaymakçı, “İstanköy’de yaşamakta olan Türkler, milli ve dini özgürlüklerini yerine getirmekten mahrumdurlar. Müslüman Türkler kimliklerini kaybetme aşamasındadır. Adalar Türklerinde korku egemendir ve sindirilmişlerdir” değerlendirmesinde bulundu. İstanköy Adası’ndaki ibadet yerleri ve diğer taşınmaz malların İstanköy Vakıf Malları Yönetiminin sorumluluğunda olduğuna dikkati çeken Kaymakçı, buna karşın Yunanistan’ın uluslararası sözleşmelere aykırı davranarak vakfın yönetimine atağı isimler aracılığıyla vakfın mallarını sattırdığını belirtti.

Asimilasyonun parçası

Başkan Kaymakçı, şöyle devam etti: “Yunanistan, İstanköy ve Rodos’ta yaşamakta olan Müslüman Türklerin, yalnız din ve ibadet haklarını kısıtlamıyor, Adalar Türklerinin bir insanlık hakkı olan ana dilleri Türkçeyi öğrenmeleri hakkını da vermiyor. İstanköy ve Rodos Türk-Müslüman vakıf mallarının elden çıkarılması ve Türklere ait kültürel eserlerin zamanın tahribatına bırakılarak yok edilmesinin ardındaki gerçek, ada Türklerinin geçmişle bağını kopararak asimilasyonun bir parçası olan uygulamalardan biridir.”