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Aktüel Yunanistan'daki mülteci kampında kötü yaşam koşulları Berlin'de protesto edildi
Aktüel

Yunanistan'daki mülteci kampında kötü yaşam koşulları Berlin'de protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 19:38:48 -
Yunanistan'daki mülteci kampında kötü yaşam koşulları Berlin'de protesto edildi

BERLİN (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria mülteci kampındaki kötü yaşam koşulları Berlin'de protesto edildi.

Federal Meclis önünde düzenlenen protestoda Moria mülteci kampında kalanları sembolize eden 13 bin sandalye konuldu.

Seebrücke, Sea-Watch, Leavenoonebehind ve Campact adlı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteride Avrupa ülkelerine Moria kampındaki mültecileri kabul etmeleri çağrısında bulunuldu.

Burada okunan basın bildirisinde sürekli kötü şartlarıyla gündeme gelen 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında yaklaşık 13 bin kişinin zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği vurgulandı.

Hastalar için sağlık ekiplerinin çok geç geldiği, yeni tip koronavirüs vakalarında artış görüldüğü ifade edilerek, sağlık konusunun bir an önce çözüme kavuşturulması talep edildi.

Göstericiler "Yerimiz var" adlı pankart açarak başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin daha fazla mülteciye kapılarını açmalarını istedi.





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