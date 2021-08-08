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Yunanistan'da yüzlerce kişi tahliye edildi
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Gündem Yunanistan'da yüzlerce kişi tahliye edildi
Gündem

Yunanistan'da yüzlerce kişi tahliye edildi

Yunanistan'da sıcaklığın etkisiyle büyüyen yangınlar yerleşim yerlerini vurdu. Evia adasından çok sayıda kişi tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 04:03:00 -
Yunanistan'da yüzlerce kişi tahliye edildi

Yunanistan'da hemen hemen tüm ülke çapında çıkan yangınların sonucunda yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Yangınların 38 dereceye varan sıcaklık ve rüzgarla birlikte Cumartesi günü ülkenin bazı bölgelerinde devam ettiği bildirildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, henüz toplam bir bilanço çıkarılmamasına karşın, ilk rakamlar yangınlarda 550-600 bin dönüm ormanlık alanın yok olduğunu gösteriyor.

İlk belirlemelere göre, Attika (Atina yöresi) bölgesinde 100 bin, Mora yarımadasının Olimpiya ve Mani bölgelerinde 100 bin ve Evia adasının kuzeyinde yaklaşık 300 bin dönüm ormanlık alan ile içindeki ev, barınak, çiftlik, işletme ve araç kül oldu.

Özellikle Evia adasının kuzeyindeki sayfiye yerlerini terk eden yüzlerce yangınzede, sahile yanaşan iki feribot tarafından güvenli yerlere sevk edildi.

Gönüllü itafiyeci hayatını kaybetti

Yangın nedeniyle yanan evlerin, araçların ve telef olan hayvanların sayısının "yüzlerce" olması bekleniyor.

38 yaşında bir gönüllü itfaiyeci elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti. Yangınlar nedeniyle dört itfaiyeci de solunum sorunları yaşıyor, itfaiyecilerden ikisi yoğun bakımda.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden havalanan onlarca yangın söndürme uçağı ve helikopter yer yer aniden çıkan 55 yangını söndürmeye çalıştı.

Marmaris'in karşısındaki turistik Rodos adasında esen şiddetli rüzgarlardan dolayı "teyakkuz" durumuna geçildi ve cep telefonlarından yayınlanan 112 no'lu çağrılarla halkın ve yabancı turistlerin "son derece dikkatli olmaları" istendi.

Hava şartlarının bir gün öncesine göre daha yumuşak seyretmesi itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırıyor.

Rüzgarın 8 şiddetinden 5-6 şiddetine düşmesi ve akşama doğru daha da düşeceğinin tahmin edilmesi, yangınların bugün büyük ölçüde kontrol altına alınacağına ilişkin ümitleri de artırdı.

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