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Gündem Yunanistan'da yangın felaketi: Koruma altındaki 629 hektar orman kül oldu!
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Yunanistan'da yangın felaketi: Koruma altındaki 629 hektar orman kül oldu!

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Yunanistan'da yangın felaketi: Koruma altındaki 629 hektar orman kül oldu!

Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesinde 31 Ağustos'ta başlayan ve halen devam eden orman yangını, 629 hektarlık alanın küle dönmesine yol açtı.

Atina Ulusal Gözlemevi'nin uydu verilerine göre, 31 Ağustos'tan bu yana devam eden yangında şu ana kadar 629 hektar alan zarar gördü.

Yerel medyadaki haberlere göre, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı "Natura 2000" alanında yer alan bölgede çam ormanlarını etkileyen yangın, rüzgarın şiddetini azaltmasıyla daha iyi bir seyir izlemeye başladı.

Yaklaşık 150 itfaiyeci, 10 yaya ekibi ve 48 araçla müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Özellikle Erickson tipi yangın söndürme helikopterleri, yangının güçlü olduğu noktaların kontrol altına alınması ve yeni alevlenmelerin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının sarp arazi ve vadilerin bulunduğu bölgede etkili olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, dağlık alanda yangın emniyet şeritlerinin bulunmaması ekiplerin alevlere ulaşmasını zorlaştırdı.

Alevler dağın zirvesini aşarak ulaşılması güç ormanlık alanlara ilerledi ve yoğun duman Konitsa'daki yerleşim yerlerine ulaştı.

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