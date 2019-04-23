Yunanistan'da Türkiye paniği! Listeyi ABD'ye verdiler

Yunanistan Başbakanlığı Basın Dairesi, ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez’in Başbakan Aleksis Çipras ile görüştüğünü duyurdu.

Yunanistan Başbakanlığı Basın Dairesi'nin açıklamasında, görüşmede "Doğu Akdeniz’de 2019 yılında güvenlik ve enerji alanında işbirliği" adlı yasa tasarısının üzerine durulduğu, bu çerçevede ayrıca "Yunanistan ve ABD arasında güvenlik, savunma, ekonomi alanlarındaki stratejik ilişkilerin sürekli olarak derinleştirilmesi, yatırımların çekilmesi gibi konuların da ele alındığı" kaydedildi.

Açıklamaya göre Aleksis Çipras, Menendez’e Yunan-Amerikan ilişkilerinin ilerlemesindeki önemli rolü ve kendisinin son yıllarda Yunanistan ve Kıbrıs lehine yaptığı çok sayıda yasama girişimi için teşekkür etti.

"Türkiye'nin Ege'deki, hareketleri konuşuldu"

Tarafların ‘bölgenin enerji haritasındaki değişimleri ve son olaylarda Yunanistan'ın kilit rolünü, ABD ile Yunanistan-Kıbrıs-İsrail üçgeni arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ve Mısır ile işbirliğini’ ele aldıkları kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bob Menendez hem NATO çerçevesindeki, hem de ikili temel üzerindeki işbirliğinin önemini vurguladı. Menendez, Yunanistan’ın bölgede istikrar ve güvenliğin kalesi olduğunu vurguladı.”

Açıklamada, tarafların "Türkiye’nin bölgedeki rolünü, ayrıca Ege Denizi ve Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin gerekliliğini görüştükleri" ifade edildi.

Türkiye'yi şikayet edip listeyi verdiler

Bu arada diplomatik bir kaynağın verdiği bilgiye göre Bob Menendez’e, Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki ihlalleri hakkında ayrıntılı bir rapor sunuldu.

Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Parti’den senatör Marco Rubio daha önce ‘Doğu Akdeniz’de 2019 yılında güvenlik ve enerji alanında işbirliği’ adında bir yasa tasarısı hazırlamıştı.