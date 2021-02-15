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Gündem Yunanistan'da Türkiye korkusu! Ne yapacaklarını şaşırdılar
Gündem

Yunanistan'da Türkiye korkusu! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Ege ve Doğu Akdeniz’de provokasyon peşinde koşan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'dan bomba itiraflar geldi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gücüne dikkat çeken Yunan basını "Erdoğan, Türkiye'yi yükselen bir süper güç ve Osmanlı İmparatorluğu'nun dönüşümü olarak görüyor, açıkçası Yunanistan'ı da farklı görüyor. Tüm bunları biliyoruz, şimdi soru 'ne yapabiliriz?" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 15:17:00 -
Yunanistan'da Türkiye korkusu! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs meselesinde Türkiye hakkında haddini fazlasıyla aşarak, "stratejik dış politika hedeflerinin adadaki 'Türk işgalini' sona erdirmek" olduğu yönünde skandal sözler sarf etmişti.

Yunanistan'da gündem Türkiye

Miçotakis'e yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, Yunan basınından yankı uyandırmaya devam ediyor.

"Ankara'ya karşı ne yapabiliriz"

Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin Yunanistan'a bakış açısının son 10 yılda "çok değiştiğini" yazdı. Erdoğan'ın Atina'yı "farklı görmeye başladığı" görüşü paylaşıldı.

Yazıda, "Erdoğan, Türkiye'yi yükselen bir süper güç ve Osmanlı İmparatorluğu'nun dönüşümü olarak görüyor, açıkçası Yunanistan'ı da farklı görüyor. Tüm bunları biliyoruz, şimdi soru 'ne yapabiliriz?'" denildi.

Yunan basınından Atina'ya öneriler

Ankara'ya karşı Atina yönetimine politika önerilerinde bulunan gazete, bunları "Mali olarak kendi ayağımızın üzerinde durmak, yurt dışına taşınan Yunanlıları ve diğer Avrupalı vatandaşları yaşamaları ve yatırımları için buraya getirmek, savunmamızı hızla yükseltmek. Bu girişimler, bölgesel ittifaklarla birlikte gücümüzü artıracaktır." şeklinde sıraladı.

"Yunanistan'ı yalnız bırakmak hata olur"

Güçlü bir Yunanistan olmadan Avrupa ve Batı'nın, güney kanadında bir dizi tehdide karşı savunmasız olacağı kaydedilerek, şöyle denildi:

"En büyük hata, jeopolitik olarak bir düşmana karşı Yunanistan'ı yalnız bırakmak olacaktır."

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