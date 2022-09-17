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Siyaset Yunanistan'da Türk milletvekiline açık tehdit!
Siyaset

Yunanistan'da Türk milletvekiline açık tehdit!

Canlı yayına bağlanan bir Yunan, “Ona temiz bir dayak gerek. Türk-Yunan savaşı çıkarsa onu öldüreceğim” diyerek İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek’i ölümle tehdit etti ve hedef gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 08:46:00 -
Yunanistan'da Türk milletvekiline açık tehdit!

Batı Trakya’da yayın yapan yerel “Next Tv” kanalındaki “Açık hat” adlı programa telefonla bağlanan Kostas Saripanidis adlı Yunan, “Ona temiz bir dayak gerek. Türk-Yunan savaşı çıkarsa onu öldüreceğim” diyerek İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek’i ölümle tehdit etti ve hedef gösterdi.

Programın sunucusu Panos Papadoulos ise hiçbir müdahalede bulunmadan, adeta bu tehdidi onaylarcasına, Saripanidis ile konuşmasını sürdürdü. Ana mulafetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekili Zeybek, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Ayrıca olayı Yunan Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (ERS) ihbar etti. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında, “Tüm Tehdit ve baskılara rağmen, insan hakları ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyen Batı Trakya Türk Azınlığı’nın arkasındayız. Yunan makamlarının, bu vahim olayı soruşturmasını ve failleri cezalandırmasını bekliyoruz” denildi.

SYRİZA partisinin İskeçe İl Başkanlığından ise “Bir hemşehrimizin, bir televizyon programında, milletvekilimiz Zeybek’in linç edilmesi çağrısında bulunması, akıldışı ve öfke vericidir” şeklinde bir açıklama yapıldı. Zeybek ise Hürriyet’e açıklamasında, “Daha önce de tehditler almıştım. Ancak, televizyonda canlı yayında ilk kez ölümle tehdit edildim. Bu tür olaylar, bizi ne korkutuyor ne de yıldırıyor. Haklı mücadelemize devam” şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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Yorumlar

OMUT

Alçak yuvnan .Selanik'ten gelenler Türkiyeyi 100 sene geri götürdüler hainler . Hala chp ZİHNİYETİ sahip devam ediyor.
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