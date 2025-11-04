  • İSTANBUL
Spor Yunanistan’da taraftarlar birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Yunanistan’da taraftarlar birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Yunanistan'ın Eğriboz Adası’nda rakip takım taraftarları arasında çıkan 2 ayrı kavgada, 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ülkede son yıllarda sporla bağlantılı suçlarda patlama yaşanıyor.

Komşumuz Yunanistan, sporda yaşanan şiddet olayları ile yine gündeme geldi. Girit'ten sonra en büyük adası olan Eğriboz’da 2 ayrı kavga çıktı. Yunan polisi, rakip takım taraftarlarının karıştığı olaylarda 1 kişinin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

SPORLA BAĞLANTILI SUÇLARDA ARTIŞ VAR

Polis Sözcüsü Constantina Dimoglidou, yaralanan 2 kişi de dahil olmak üzere toplamda 5 kişinin gözaltına alındığını ve şüphelilerin, iki rakip futbol takımının taraftarları olduğunu söyledi. Dimoglidou, "En az 8 kişi, şiddet olaylarına karıştı. Polis, olayların motivasyonunun futbol şiddetiyle bağlantılı olup olmadığını doğrulamaya çalışıyor" dedi.

Polis verilerine göre, Yunanistan’da sporla bağlantılı suçların sayısı 2020 yılında yaklaşık 300 iken, son yıllarda yıllık 700 vakaya kadar yükseldi.

