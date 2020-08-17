Yunanistan'da şiddetli deprem
Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yunan medyasının son dakika haberiyle duyurduğu sarsıntının başkent Atina'dan da hissedildiği öğrenildi.
Can ve mal kaybı açıklanmadı
Başkent Atina'yı da sallayan 5,1 büyüklüğündeki şiddetli depremde henüz can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Büyük depremler için uyarı yapılmıştı
Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Yunanistan’ın önde gelen sismologlarından Selanik Üniversitesi’nde görevli Prof. Vasilis Papazahos, Mora Yarımadası ve Girit Adası'nı etkileyecek büyük depremlerle ilgili uyarı yapmıştı.