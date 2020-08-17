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Dünya

Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:15:00 -
Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yunan medyasının son dakika haberiyle duyurduğu sarsıntının başkent Atina'dan da hissedildiği öğrenildi. 

Can ve mal kaybı açıklanmadı

Başkent Atina'yı da sallayan 5,1 büyüklüğündeki şiddetli depremde henüz can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Büyük depremler için uyarı yapılmıştı

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Yunanistan’ın önde gelen sismologlarından Selanik Üniversitesi’nde görevli Prof. Vasilis Papazahos, Mora Yarımadası ve Girit Adası'nı etkileyecek büyük depremlerle ilgili uyarı yapmıştı.

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Yorumlar

Müslüm Kütük

Geçmiş olsun. Inşallah deprem Türkiyenin sondaj gemilerin yüzünden oldu diye saçmalayıp Merkele, Trumpa ve Makrona koşmazlar.
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