  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yunanistan'da şampiyon belli oldu
Spor

Yunanistan'da şampiyon belli oldu

Yunanistan futbol liginde Olympiakos, PAOK'u geriden gelip 2-1 mağlup ederek 2021-22 sezonunda şampiyon oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 23:13:00 -
Yunanistan'da şampiyon belli oldu

En yakın takipçisi PAOK'u deplasmanda 2-1 yenen Yunan takımı, Süper Lig 1'de sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PAOK, 10. dakikada Thomas Murg ile öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen Olympiakos, 51. dakikada Rony Lopes ile beraberliği yakaladı.

Olympiakos, 62. dakikada ise Oleg Reabciuk ile 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla bitirmeyi başardı. Bu sonuçla Olympiakos, 47. lig şampiyonluğuna ulaştı.

Olympiakos, 2021-22 sezonundaki kalan maçlarında Aris, Panathinaikos, PAOK ve AEK ile karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay